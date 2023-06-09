Турция будет руководить НАТО в Косово

Турция возьмет на себя командование контингентом НАТО в Косово и Метохии (KFOR).

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких официальных лиц.

Ожидается, что после "самых ожесточенных столкновений в регионе за десятилетие" Турция как страна, обладающая второй по величине армией Североатлантического альянса после США, в октябре возьмет на себя руководство миссией НАТО на Балканах, которой раньше руководила Италия.

Ранее президент непризнанной Республики Косово Вьоса Османи выразила надежду, что миротворческие силы НАТО KFOR останутся в регионе до тех пор, пока Косово не будет принято в НАТО.

До этого Турция по просьбе НАТО направила батальон сил специального назначения в Косово. Анкара объявила, что в ответ на просьбу командования союзных объединенных сил НАТО в качестве резервного подразделения был развернут батальон 65-й механизированной пехотной бригады.

Ранее мы писали о том, что Турция завершила переброску военных в Косово