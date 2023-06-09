Сближения Ирана и США нет в повестке

Представительство Ирана в ООН опровергло появившиеся ранее в СМИ сообщения о приближении Тегерана и Вашингтона к заключению временного соглашения вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подчеркнув, что такого вопроса нет в повестке, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

По данным агентства, днем ранее сайт Middle East Eye со ссылкой на два неназванных источника заявил, что Иран и США находятся на пороге заключения временного соглашения об отмене некоторых санкций, касающихся ограничений на обогащение урана в Иране.

"После публикации ряда сообщений о том, что Иран и США приближаются к временному соглашению, представительство Ирана в ООН объявило, что на повестке дня нет временного соглашения, заменяющего СВПД", - говорится в сообщении.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

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