https://news.day.az/world/1571526.html Сближение позииций США и Ирана беспокоит Израиль - СМИ
Сближение позииций США и Ирана беспокоит Израиль - СМИ
Израильские СМИ отмечают значительный прогресс в переговорах США и Ирана, посвященных ядерной программе Тегерана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гаарец, сближение позиций Вашингтона и Тегерана сильно беспокоит Израиль.
Как отмечает издание, в Израиле полагают, что стране будет сложно мобилизировать значительную оппозицию в Конгрессе США, как и оказать влияние на взгляд на проблему в ЕС.
Несмотря на эти сообщения, отношения между США и Ираном остаются сложными. Вчера мы сообщали о том, что США наказали Иран.
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