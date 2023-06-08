Сближение позииций США и Ирана беспокоит Израиль

Израильские СМИ отмечают значительный прогресс в переговорах США и Ирана, посвященных ядерной программе Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гаарец, сближение позиций Вашингтона и Тегерана сильно беспокоит Израиль.

Как отмечает издание, в Израиле полагают, что стране будет сложно мобилизировать значительную оппозицию в Конгрессе США, как и оказать влияние на взгляд на проблему в ЕС.

Несмотря на эти сообщения, отношения между США и Ираном остаются сложными. Вчера мы сообщали о том, что США наказали Иран.