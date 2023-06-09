Пользователь лишился $8 млн в результате хакерской атаки

В результате взлома централизованного сервиса хранения криптовалют Atomic Wallet хакеры украли у пользователей криптоактивы на сумму примерно $35 млн. Об этом у себя в Twitter сообщил независимый исследователь информационной безопасности, выступающий под ником ZachXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным специалиста, самое крупное списание с одного кошелька в рамках атаки эквивалентно $7,95 млн. В сумме пять крупнейших краж нанесли ущерб пользователям в размере $9,7 млн.

Атака на Atomic Wallet случилась в минувшие выходные. Пользователи сервиса лишились разных сумм в биткоинах, Ethereum, Tether, Dogecoin, Litecoin, BNB и Polygon.

Согласно заявлению Atomic Wallet, инцидент затронул менее 1% от ежемесячной аудитории пользователей. Последний нелегитимный перевод с кошелька пострадавшего был зарегистрирован в субботу, 3 июня 2023 года.