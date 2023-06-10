В Турции опровергли утверждения о состоянии здоровья Эрдогана

Утверждения в публикациях в некоторых аккаунтах в социальных сетях о состоянии здоровья Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.

"Не доверяйте необоснованным утверждениям, нацеленным на манипуляцию общественным мнением", - отметили в Центре.