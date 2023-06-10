https://news.day.az/world/1572094.html В Турции опровергли утверждения о состоянии здоровья Эрдогана - ФОТО
В Турции опровергли утверждения о состоянии здоровья Эрдогана - ФОТО
Утверждения в публикациях в некоторых аккаунтах в социальных сетях о состоянии здоровья Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.
"Не доверяйте необоснованным утверждениям, нацеленным на манипуляцию общественным мнением", - отметили в Центре.
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