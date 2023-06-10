Турецкая полиция арестовала террориста

В результате операции, проведенной сотрудниками Отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула, задержаны семь лиц, подозреваемых в причастности к террористической организации ДЕАШ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, по данным Прокуратуры Стамбула, арестованы четверо из семи задержанных, в том числе так называемый "губернатор Ниновы" Джалал Исмаил Ахмед Ахмед, руководивший террористами в период контроля ДЕАШ над вторым по величине городом Ирака - Мосулом.

По итогам расследования дело будет передано в суд.

Ранее мы сообщали, что турецкий спецназ ликвидировал несколько террористов.