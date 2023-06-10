https://news.day.az/world/1572218.html Турецкая полиция арестовала террориста
Турецкая полиция арестовала террориста
В результате операции, проведенной сотрудниками Отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула, задержаны семь лиц, подозреваемых в причастности к террористической организации ДЕАШ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, по данным Прокуратуры Стамбула, арестованы четверо из семи задержанных, в том числе так называемый "губернатор Ниновы" Джалал Исмаил Ахмед Ахмед, руководивший террористами в период контроля ДЕАШ над вторым по величине городом Ирака - Мосулом.
По итогам расследования дело будет передано в суд.
Ранее мы сообщали, что турецкий спецназ ликвидировал несколько террористов.
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