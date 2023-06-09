Турецкий спецназ ликвидировал террористов

В зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака нейтрализованы два боевика PKK. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в Минобороны подчеркнули, что операции ВС Турции продолжатся с прежней решимостью.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PKK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).

Ранее мы писали о том, что турецкие спецслужбы задержали опасную террористку.