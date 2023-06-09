Турецкие спецслужбы задержали террористку

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) задержали на границе с Сирией особо опасную террористку YPG (сирийское крыло PKK - прим. "Анадолу") Хелин Ишенме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, по данным источников в структурах безопасности Турции, Ишенме, орудовавшая в Сирии по позывным Sterk/Amara и Amed/Sena, была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы.

Она примкнула к преступной организации в 2016 году.

Террористка передана правоохранительным органам Турции.

В 2017 году суд турецкого города Диярбакыр выдал ордер на ее арест, признав причастной к вооруженной террористической организации.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

Ранее мы писали о том, что Совбез Турции обсудил проблему терроризима на своем первом собрании.