https://news.day.az/world/1572299.html Эрдоган принял главу УЕФА
Эрдоган принял главу УЕФА
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Yeni Şafak, встреча состоялась в Государственной резиденции аэропорта Ататюрк в закрытом для прессы режиме.
Чеферин прибыл в турецкий мегаполис на финальную игру Лиги чемпионов УЕФА, где в субботу вечером в решающем поединке сойдутся английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".
Матч на Олимпийском стадионе имени Ататюрка начнется в 22:00 по турецкому времени.
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