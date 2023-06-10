Эрдоган принял главу УЕФА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу в Стамбуле президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Yeni Şafak, встреча состоялась в Государственной резиденции аэропорта Ататюрк в закрытом для прессы режиме.

Чеферин прибыл в турецкий мегаполис на финальную игру Лиги чемпионов УЕФА, где в субботу вечером в решающем поединке сойдутся английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".

Матч на Олимпийском стадионе имени Ататюрка начнется в 22:00 по турецкому времени.