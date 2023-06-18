https://news.day.az/world/1574407.html В США рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
В США рассказали о переговорах Блинкена и главы МИД Китая
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел в Пекине откровенные, конструктивные и предметные переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом.
Как передает Day.Az, так прошедшую встречу охарактеризовали в Госдепе США.
В сообщении американского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что в ходе переговоров Блинкен указал министру иностранных дел КНР на важность дипломатий и открытость коммуникации по целому ряду вопросов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре