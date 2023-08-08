Иран договорился с Россией по вопросу энергетического хаба

Иран и Россия достигли соглашения по инициативе создания энергетического хаба, однако детали продолжают обсуждаться. Об этом информировал сообщил заместитель министра нефти Исламской Республики и генеральный директор National Iranian Gas Company Маджид Чегани, передает Day.Az.

По его словам, российский план предусматривает установление энергетического хаба между Ираном и Россией. В рамках этой идеи уже достигнуты определенные соглашения, однако детальные аспекты продолжают находиться на стадии экспертных оценок и переговоров.

Чегани также отметил, что Иран вел переговоры по вопросам газовой торговли с Оманом, Россией и Пакистаном. Кроме того, он подчеркнул, что некоторые европейские страны также проявили интерес и подали заявки на приобретение иранского газа.