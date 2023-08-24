Компания Baykar бесплатно передала украинским разведчикам еще один «Байрактар»

Турецкая компания Baykar Makina ко Дню независимости бесплатно передала украинским разведчикам ударный беспилотник Bayraktar ТВ2.

Как передает Day.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Telegram Главного управления разведки минобороны Украины.

"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что это не первый подобный подарок от компании. В частности, 25 января Baykar Makina также передала ГУР два беспилотника Bayraktar TB2.

"Поэтому выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. Лучший подарок к празднику - новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость", - добавили в ГУР.