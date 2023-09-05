Боррель едет в Грузию

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 7-8 сентября посетит Грузию с визитом, в рамках которого будет рассмотрен достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции, передает Day.Az со ссылкой на европейскую внешнеполитическую службу.

Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

"Его первый визит в страну в нынешней должности позволит обсудить прогресс Грузии на пути европейской интеграции, провести обмен мнениями по более широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов", - говорится в сообщении.

В рамках визита Боррель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, запланирована встреча Борреля с главной внешнеполитического ведомства страны Ильей Дарчиашвили. Глава дипломатии ЕС также проведет встречи со всеми парламентскими политическими партиями и с представителями гражданского сектора.