https://news.day.az/world/1598360.html Техногенная катастрофа в США - ВИДЕО
Техногенная катастрофа в США - ВИДЕО
В США произошла очередная техногенная катастрофа. В штате Небраска недалеко от города Норт-Платт взорвался вагон.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в контейнере перевозили хлорную кислоту.
Местные власти проводят эвакуацию людей в радиусе 6,4 км от места ЧП. В результате пожара образовался токсичный дым.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре