Техногенная катастрофа в США

В США произошла очередная техногенная катастрофа. В штате Небраска недалеко от города Норт-Платт взорвался вагон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в контейнере перевозили хлорную кислоту.

Местные власти проводят эвакуацию людей в радиусе 6,4 км от места ЧП. В результате пожара образовался токсичный дым.