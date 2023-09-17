https://news.day.az/world/1598576.html Армения направила России предложения по Римскому статуту
Армения направила России предложения по Римскому статуту
Посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил ТАСС, что Армения направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС).
По словам Марукяна, в настоящее время ведется обсуждение предложений.
"Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены. Эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования", - указал дипломат.
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