Армения направила России предложения по Римскому статуту

Посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил ТАСС, что Армения направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС).

По словам Марукяна, в настоящее время ведется обсуждение предложений.

"Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены. Эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования", - указал дипломат.