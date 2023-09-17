В Ереване началось голосование на выборах в столичный представительный орган

В столице Армении Ереване открылись избирательные участки для проведения выборов в столичный представительный орган.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, голосование на выборах в Совет старейшин Еревана продлится с 08.00 до 20.00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов.

Ожидается, что около полуночи Центральная избирательная комиссия Армении начнет оглашение самых первых предварительных итогов выборов, и этот процесс продолжится до утра 18 сентября. Начиная с полудня, Центризбирком каждые три часа будет сообщать данные о явке избирателей.

Выборы проводятся по пропорциональной избирательной системе. Лица, возглавляющие партийные списки, являются потенциальными кандидатами в мэры Еревана.

Если какой-либо политической силе удастся получить абсолютное большинство мест в столичном представительном органе (33), то ее представитель станет мэром Еревана в силу закона, то есть механически. В обратном случае начнется процесс формирования политических коалиций. За 65 мест в Совете старейшин Еревана борются 13 политических партий и 1 блок.