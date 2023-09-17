В Турции обвинили Рабочую партию Курдистана в похищении детей

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции террористической организацией и пользующаяся поддержкой США в Сирии, похищает детей для последующей вербовки в качестве "боевиков", пишет турецкое агентство Anadolu передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на встречу спецпредставителя ООН с высокопоставленным членом РПК Ферхатом Абди Шахином, который от имени организации подписал "план действий" по освобождению "детей-бойцов" внутри РПК, она продолжает эту "преступную практику", говорится в тексте.

По информации Anadolu, Рабочая партия Курдистана "похищает школьников в оккупированных районах Сирии, вдоль маршрутов, ведущих в учебные заведения, с последующей вербовкой в свои военные формирования".

Детей отправляют в специальные лагеря для военной подготовки, а также запрещают общаться со своими семьями, отмечается в материале.

Andolu приводит данные курдской оппозиционной группы "Независимый курдский орден", согласно которым РПК за июль "похитили еще 18 детей в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе шестерых из провинции Хасака, семерых из района Камышлы и пятерых из провинции Алеппо".

До этого в Министерстве иностранных дел Турции резко осудили доклад Государственного департамента Соединенных Штатов, в котором страну обвинили в вербовке детей.

"Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG, которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции", - уточнили в турецком дипведомстве.

В МИД Турции выразили сомнения в объективности источников информации, на основании которых американские власти аргументируют свои решения.