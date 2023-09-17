В Бразилии разбился самолет с туристами

В бразильском штате Амазонас потерпел крушение самолет Embraer Bandeirante, погибли 12 находившихся на борту туристов и два пилота, как передает Day.Az об этом сообщает CNN Brazil.

Самолет летел из столицы штата Манауса в Барселус, пассажиры собирались заняться спортивной рыбалкой. При посадке шел сильный дождь. По данным гражданской обороны, это могло стать одной из причин крушения, пишет Globo.

"У нас нет подробностей. У меня есть несколько докладов. Я не хочу портить расследование, но необходимо сообщить, что самолет приземлился бы посреди взлетно-посадочной полосы и не имел достаточной взлетно-посадочной полосы для торможения", - сказал секретарь общественной безопасности Амазонаса, полковник Винисиус Алмейда.