https://news.day.az/world/1599052.html В городе с населением более 20 млн. человек готовятся к природной трагедии - ВИДЕО
В городе с населением более 20 млн. человек готовятся к природной трагедии - ВИДЕО
Жители крупнейшего города в Африке (население более 20 млн человек) с ужасом ждут ближайших выходных. Синоптики прогнозируют сильнейшие ливни на протяжении трех дней и готовятся к возможному наводнению.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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