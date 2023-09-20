В городе с населением более 20 млн. человек готовятся к природной трагедии
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Жители крупнейшего города в Африке (население более 20 млн человек) с ужасом ждут ближайших выходных. Синоптики прогнозируют сильнейшие ливни на протяжении трех дней и готовятся к возможному наводнению.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.