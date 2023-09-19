В Болгарии заявили, что новая военная база НАТО обойдется в $55 млн

Возведение инфраструктуры для военной базы многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии обойдется более чем в $55 млн. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Тодора Тагарева сообщает болгарское информационное агентство БТА, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Тагарева, строительство казарм, зданий для хранения техники, дорог будет стоить более 100 миллионов болгарских левов (около $55 млн).

Глава министерства обороны уточнил, что София обладает бюджетными средствами для разработки этого проекта, но часть необходимых ресурсов все равно предоставит НАТО. Место для строительства базы еще не определено, но многоцелевая боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболском районе на юго-востоке страны.

Тагарев заявил, что база должна быть построена к 2025 году. Основная часть офицерского состава будет состоять из итальянцев. В настоящее время около тысячи военнослужащих из боевой группы уже находятся в Болгарии, дислоцируясь на американской военной базе в Ново-Село.