https://news.day.az/world/1599227.html В США раскрыли причину увольнения бывшего главы МИД Китая
В США раскрыли причину увольнения бывшего главы МИД Китая
Бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана могли уволить за внебрачные отношения в США в тот период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Вашингтоне. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Коммунистическая партия КНР провела внутреннюю проверку, в ходе которой удалось выяснить, что Цинь Ган состоял в романтических отношениях и даже стал отцом.
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