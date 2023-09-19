В США раскрыли причину увольнения бывшего главы МИД Китая

Бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана могли уволить за внебрачные отношения в США в тот период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Вашингтоне. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Коммунистическая партия КНР провела внутреннюю проверку, в ходе которой удалось выяснить, что Цинь Ган состоял в романтических отношениях и даже стал отцом.