https://news.day.az/world/1599791.html В Кыргызстане запрещают экспорт пшеницы и муки
В Кыргызстане запрещают экспорт пшеницы и муки
Министерство сельского хозяйства Кыргызстана предлагает ввести временный запрет на вывоз пшеницы и пшеничной муки за пределы таможенной территории ЕАЭС, передает Day.Az со ссылкой на соответствующий проект постановления кабмина Кыргызстана, вынесенного на обсуждение.
Запрет вводится в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.
Исключение составляют реэкспорт, транзит, а также гуманитарная помощь, оказываемая кабмином Кыргызстана по отдельным видам сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Отмечается, что мораторий может быть введен сроком на шесть месяцев.
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