Генсек ожидает, что Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО

"Президент Турции заявил на встрече со мной и премьер-министром Швеции, а также на пресс-конференции, что его страна как можно скорее ратифицирует членство Швеции в НАТО, и будет работать с парламентом по этому вопросу".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Совете по международным отношениям (CFR) в США.

"Учитывая, что парламент Турции соберется осенью. Я ожидаю, что это произойдет. Венгрия также заявила, что они не будут последними в этом процессе (членство Швеции в НАТО - ред.). То есть я думаю, что после ратификации Турцией проблема будет решена", - добавил генсек.