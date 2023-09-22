В Швеции не разрешили акцию по сожжению Корана

Организатору сожжений Корана в Швеции Салвану Момике, иммигранту иракского происхождения, запретили проводить очередную акцию в городе Мальмё, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал SVT.

"Мы пришли к выводу, что не можем гарантировать общественный порядок и безопасность на акции", - заявил представитель полиции Рикард Лундквист.

Он заявил, что акция планировалась в городском районе Русенгорд, и именно это и стало причиной отказа - в этом районе Мальмё проживает большое количество мигрантов из мусульманских стран. В начале сентября, после очередного сожжения Корана руками Момике, в Русенгорде вспыхнули беспорядки, которые пришлось подавлять полиции.