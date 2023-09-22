В Париже назревает политическая буря

Прокуратура Парижа передала в суд дело о присвоении государственных средств за счет фиктивного найма помощников в Европарламенте (ЕП), начатое в отношении 27 человек, включая лидера парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

По версии обвинения, Ле Пен якобы "создала организованную мошенническую схему присвоения европейских средств посредством фиктивного найма помощников в Европарламенте". Помимо лидера парламентской фракции "Нацобъединения" среди подозреваемых фигурируют также мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель партии Брюно Голлниш. Как уточняет агентство, в ближайшее время следственные судьи примут решение о дальнейшем расследовании и предъявлении обвинений.

В окружении Ле Пен заявили, что не согласны с "ошибочным видением работы оппозиционных депутатов и их помощников, которое прежде всего продиктовано политическими соображениями". Собеседники агентства пообещали "представить аргументы во время рассмотрения дела по существу".