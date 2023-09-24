Ценам на газ в Европе предрекли резкое снижение

Летом 2024 года биржевые цены на природный газ на европейском энергетическом рынке могут оказаться на 20 процентов ниже в сравнении с нынешними уровнями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie (WM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF находилась в районе 415 долларов за тысячу кубометров.

Одними из главных причин резкого снижения цен в 2024 году, по мнению экспертов, станут снижение спроса на этот вид топлива со стороны местных электростанций и достаточные запасы газа в подземных хранилищах, которые в преддверии отопительного сезона оцениваются выше нормы.

Свою роль в снижении спроса на газ в следующем году также должно сыграть значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии. На этом фоне в консалтинговой компании ожидают сокращения потребления газа в энергетическом секторе на 12 процентов в 2024 году в сравнении с показателем 2023-го.