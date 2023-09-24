НАТО повысит охрану подводных коммуникационных кабелей

НАТО будет больше внимания уделять охране подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов. Об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz, согласно которому актуальность этой задачи значительно возросла после 24 февраля 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в феврале текущего года было создано специальное подразделение, занимающееся вопросами охраны подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов. Для эффективного выполнения поставленной задачи будут использоваться данные со спутников, обеспечивающих наблюдение за движением кораблей у этих подводных трасс.

Подводные кабели играют важнейшую роль в обеспечении глобальной взаимосвязи посредством океанических коммуникационных и энергетических систем. По проходящим по дну океанов и морей трубопроводам прокачиваются газ и нефть. Серьезным вызовом для европейской безопасности стали произошедшие в прошлом году взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", обстоятельства которых расследуются до сих пор.