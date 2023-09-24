https://news.day.az/world/1600819.html Польша обвинила Беларусь в нападении на границу - ВИДЕО
Польша обвинила Беларусь в нападении на границу - ВИДЕО
Польская пограничная служба регистрирует попытки проникновения на польскую территорию и разрушения пограничной инфраструктуры со стороны Беларуси. Подобное обвинение в сторону белорусских силовых структур содержится в сообщении представителей польского Минобороны в соцсети X (бывший Twitter), передает Day.Az.
"Атаки на польскую границу, осуществленные Беларусью, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков. Благодаря усилению присутствия польской армии на границе российско-белорусский план провалился", - говорится в публикации, в которой польские военные обвинили белорусских коллег в нападении.
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