Тяжелое ДТП в России

В Министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на Московском тракте в регионе, пострадали 22 человека, из них 15 детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что ДТП произошло на 291-м км Московского тракта. Один пострадавший ребенок был доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте, травм не выявлено, от госпитализации отказались.

В Минздраве добавили, что взрослым оказали медицинскую помощь на месте, они отказались от госпитализации.