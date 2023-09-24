https://news.day.az/world/1600833.html Тяжелое ДТП в России - десятки пострадавших
Тяжелое ДТП в России - десятки пострадавших
В Министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на Московском тракте в регионе, пострадали 22 человека, из них 15 детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что ДТП произошло на 291-м км Московского тракта. Один пострадавший ребенок был доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте, травм не выявлено, от госпитализации отказались.
В Минздраве добавили, что взрослым оказали медицинскую помощь на месте, они отказались от госпитализации.
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