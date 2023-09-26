Германия ищет выход из строительного кризиса

Правительство Германии собирает экспертный совет, задача которого - найти выход из строительного кризиса. По данным властей, за минувший год удвоилось число банкротств среди строительных фирм, каждый пятый проект отменён или заморожен, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Предвыборное обещание правящей коалиции - возводить по 400 тысяч квартир в год - в таких условиях оказывается совершенно нереализуемым.

Тим-Оливер Мюллер, директор Немецкой строительной ассоциации: "Сектор в плохом состоянии, люди отчаянно нуждаются в жилье, нам также нужны новые дома для рабочих из-за рубежа. Мы рассчитываем на всеобъемлющий пакет мер. Нам нужно решение канцлера, который примет четкое решение вместе со многими министерствами, ответственными за строительство в Германии, о том, как мы сможем улучшить жилищное строительство".

Главной причиной кризиса называют резкий рост процентных ставок, из-за чего многие проекты стали просто нерентабельными. На этом фоне поднимается и вопрос о возможном снижении экологических требований к жилью - которые тоже серьёзно повышают стоимость строительства; государственные субсидии выделяются только тем проектам, которые соответствуют самым жёстким эко-нормам.