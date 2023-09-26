https://news.day.az/world/1601223.html Нью-Йорк переживает беспрецедентный миграционный кризис - ВИДЕО
Нью-Йорк переживает беспрецедентный миграционный кризис - ВИДЕО
В Нью-Йорке мигрантов выселяют из временных приютов из-за нехватки мест.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в Сети появились кадры, как беженцы толпятся под дождем у входа в отель. Нью-Йорк переживает беспрецедентный миграционный кризис.
По данным Коалиции в защиту бездомных, по состоянию на август. В августе число бездомных в Нью-Йорке оценивалось в 80 тыс. человек, что на 18% больше, чем в 2022 году. Мэр Эрик Адамс заявил, что в городе зарегистрировали не менее 90 тыс. просителей убежища за год.
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