В Нью-Йорке мигрантов выселяют из временных приютов из-за нехватки мест.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в Сети появились кадры, как беженцы толпятся под дождем у входа в отель. Нью-Йорк переживает беспрецедентный миграционный кризис.

По данным Коалиции в защиту бездомных, по состоянию на август. В августе число бездомных в Нью-Йорке оценивалось в 80 тыс. человек, что на 18% больше, чем в 2022 году. Мэр Эрик Адамс заявил, что в городе зарегистрировали не менее 90 тыс. просителей убежища за год.