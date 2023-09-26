https://news.day.az/world/1601368.html Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 Германии
Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 Германии
Швейцария сможет продать 25 танков Leopard 2 Германии, которая обязалась не передавать их Украине. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, Швейцария сможет продать 25 танков Leopard 2 их производителю, германскому концерну Rheinmetall. Соответствующее решение было одобрено Национальным советом Швейцарии (большая палата парламента) и Советом кантонов (малая палата) конфедерации в ходе обсуждения вопроса о военных кредитах во вторник, уточняет агентство.
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