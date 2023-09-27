В Германии спрогнозировали снижение ВВП

Германский Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) прогнозирует, что в текущем году ВВП ФРГ сократится на 0,5%. В 2024 году ожидается рост экономики на 0,7%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Германская экономика, которая была ослаблена шоками цен на энергоносители, не сможет нормально развиваться в ближайшие месяцы, потому что высокие процентные ставки и замедление мировой экономики сдерживают ее", - отметили в IMK. Эксперты считают, что с учетом снижения инфляции и более значительного повышения заработной платы частное потребление восстановится с третьего квартала 2023 года. "Однако это позитивное развитие происходит так поздно, что оно может лишь немного смягчить, а не предотвратить рецессию в течение всего 2023 года", - констатировали в институте.

По оценкам IMK, уровень инфляции в 2023 году в среднем составит 6% (в 2022 году было 6,9%). "В 2024 году уровень цен, вероятно, снова будет относительно близок к целевому показателю инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) - в среднем на уровне 2,4%", - подчеркнули в IMK. На этом фоне институт рекомендовал приостановить действие процентных ставок ЕЦБ и усилить государственную поддержку социально-экологической трансформации экономики. Основное внимание должно быть уделено страхованию от сохраняющихся высоких и колеблющихся цен на электроэнергию, полагают экономисты.