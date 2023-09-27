На Земле магнитная буря

Пятая с начала сентября магнитная буря началась на Земле после полудня и продолжалась до 19:00 по бакинскому времени. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Очередная магнитная буря, уже пятая с начала сентября, началась на Земле сегодня после полудня и продолжалась до 18 часов", - написал он в Telegram-канале.

Синоптик отметил, что интенсивность бури оценивается как слабая, класса G1. А за весь предшествующий летний период было зарегистрировано только три магнитные бури.