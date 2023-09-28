Спецоперация в Гонконге

Правоохранительные органы Гонконга в ходе масштабной спецоперации против триад и других организованных преступных сообществ задержала 6 400 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении полиции города.

Спецоперация проходила с 12 июня по 21 сентября при участии правоохранительных органов соседней провинции Гуандун и специального административного района КНР Макао. В ней принимали участие в общей сложности 83 тыс. полицейских, проведены обыски на 3,1 тыс. объектов.

Оперативники изъяли наличные на сумму 12 млн гонконгских долларов (около $1,54 млн), а также оружие, марихуану, кетамин, кокаин, метамфетамин, героин и другие наркотики общей стоимостью более 350 млн гонконгских долларов (порядка $44,87 млн).

Задержанные подозреваются в причинении вреда здоровью, хранении оружия, организации подпольных азартных игр и проституции, контрабанде наркотиков, отмывании денег, организации преступного сообщества и других преступлениях. Как отмечается в сообщении полиции, самому младшему из задержанных 10 лет, а самому старшему - 85.

Триады - это транснациональные организованные преступные сообщества в КНР и китайской диаспоре за рубежом. Эти группировки обычно занимаются рэкетом, азартными играми и наркоторговлей и наиболее активны на юге Китая, в Гонконге и Макао, на Тайване, а также в странах Юго-Восточной Азии.