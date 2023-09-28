НАТО меняет подход к морской войне

Североатлантический альянс тестирует подводные дроны и искусственный интеллект (ИИ) для возможного использования во время операций на море.

Как паередает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, 14 стран НАТО вместе со Швецией тестируют морские дроны, датчики и искусственный интеллект во время 12-дневных учений у побережья Португалии, которые завершатся в пятницу. Альянс обосновывает проведение подобных учений возможными действиями России в будущем, утверждает агентство.

Их целью декларируется подготовка к выявлению опасной деятельности по отношению к подводной инфраструктуре, сообщает Bloomberg. Как заявил глава ячейки НАТО по защите подводной инфраструктуры Ханс-Вернер Вирманн, ИИ можно использовать для отслеживания движения кораблей, если они несколько раз оказываются в критически важном районе, пишет агентство. В будущем же сами оптоволоконные кабели смогут обнаруживать попытку вмешательства, считает он.

Ранее мы писали о том, что НАТО повысит охрану подводных коммуникационных кабелей.