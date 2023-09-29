Глава армянского минобороны "прогулял" заседание Совета министров обороны стран СНГ
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Министр обороны Армении Сурен Папикян не участвует на заседании Совета министров обороны стран СНГ, проходящем в Туле.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.