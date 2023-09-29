https://news.day.az/world/1602351.html Глава армянского минобороны "прогулял" заседание Совета министров обороны стран СНГ
Глава армянского минобороны "прогулял" заседание Совета министров обороны стран СНГ
Министр обороны Армении Сурен Папикян не участвует на заседании Совета министров обороны стран СНГ, проходящем в Туле.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре