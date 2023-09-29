Мировым ценам на нефть предрекли рост

В среднесрочной перспективе мировые цены на нефть североморской марки Brent достигнут отметки в 100 долларов за баррель. Преодоление знаковой планки является лишь вопросом времени, заявил глава отдела стратегии по сырьевым товарам ING Groep Уоррен Паттерсон. Его слова приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Росту мировых цен на нефть будет способствовать ряд факторов, включая снижение глобальных запасов сырья, считают эксперты. Если динамика сохранится в обозримой перспективе, это может усугубить риски возможного глобального дефицита топлива к началу отопительного сезона. При таком сценарии под угрозой окажутся страны Северного полушария. "В мире сейчас очень напряженный [сырьевой] рынок, почти на грани паники", - посетовала основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.