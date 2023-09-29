Инфляция в еврозоне снизилась

Уровень инфляции в зоне евро снизился в сентябре до 4,3% в годовом исчислении с 5,2% в августе.

Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

14 сентября Европейский центральный банк для сдерживания инфляции повысил свою базовую ставку до рекордных 4,5%, а его глава Кристин Лагард объявила, что регулятор намерен "сохранять базовую ставку на запретительно высоком уровне долгое время" с целью системного снижения инфляции в зоне евро до целевого показателя в 2,1% в 2025 году.