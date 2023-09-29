https://news.day.az/world/1602433.html Инфляция в еврозоне снизилась
Инфляция в еврозоне снизилась
Уровень инфляции в зоне евро снизился в сентябре до 4,3% в годовом исчислении с 5,2% в августе.
Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
14 сентября Европейский центральный банк для сдерживания инфляции повысил свою базовую ставку до рекордных 4,5%, а его глава Кристин Лагард объявила, что регулятор намерен "сохранять базовую ставку на запретительно высоком уровне долгое время" с целью системного снижения инфляции в зоне евро до целевого показателя в 2,1% в 2025 году.
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