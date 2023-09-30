Илон Маск и МИД Германии поспорили

МИД Германии и Илон Маск поспорили в принадлежащей Маску социальной сети X (ранее Twitter) по вопросу целесообразности оказания Берлином помощи неправительственным организациям (НПО), занимающимся в Средиземном море спасением мигрантов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предприниматель перепостил видео, которое распространила радиостанция RadioGenoa и в котором утверждалось, что в Средиземном море курсируют восемь судов немецких НПО, которые забирают нелегальных мигрантов и доставляют их в Италию. RadioGenoa отметила в сообщении, что эти НПО субсидируются германским правительством, и выразила надежду на победу в ФРГ партии "Альтернатива для Германии", которая выступает за ограничение миграции.

"Знает ли об этом германская общественность?" - прокомментировал этот материал Маск. МИД ФРГ в своем англоязычном аккаунте ответил ему: "Да. И это называется спасать жизни". "Таким образом, вы действительно этим гордитесь. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это одобряет. Вы проводили опрос?" - написал Маск в ответ на запись МИД.