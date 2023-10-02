Турция начала реализацию контракта по экспорту газа в Румынию

Турецкая нефтегазовая компания BOTAŞ с 1 октября начала реализацию контракта по экспорту трубопроводного газа в Румынию, передает Day.Az.

Соответствующее соглашение было подписано 27 сентября.

Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAŞ и румынская нефтяная компания OMV Petrom заключили договор о поставках природного газа в Румынию, охватывающий объем до 4 миллионов кубических метров в сутки.

Кроме того, BOTAŞ и OMV Petrom договорились о расширении сотрудничества в области поставок, хранения, добычи и продажи природного газа, а также в разработке зеленых энергетических технологий.

Ранее BOTAŞ уже заключила важные соглашения о поставках природного газа в Грецию, Болгарию и Венгрию, что укрепило ее роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и разнообразии источников энергоресурсов на континенте.