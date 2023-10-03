Трампа уличили в использовании стратегии Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп не должен пропускать предвыборные дебаты среди республиканцев, считает кандидат в главы Белого дома, губернатор Флориды Рон Десантис, передает The Hill. По его словам, экс-лидер страны перенимает тактику действующего руководителя государства Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При всем уважении к Дональду Трампу, мы не собираемся побеждать демократов, принимая подвальную стратегию Джо Байдена", - отметил Десантис в интервью программе Sunday Morning Futures на Fox News.

Он добавил, что Трамп не может "пропасть без вести" и должен заслужить голоса избирателей, в том числе за счет участия в дебатах. Десантис подчеркнул, что республиканцам нужен надежный кандидат и он сможет им стать.

Трамп пропустил уже два раунда предвыборных прений претендентов на номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Политик лидирует в рейтинге внутри партии с серьезным отрывом, поэтому, по данным СМИ, считает свое участие ненужным. При этом в рамках кампании 2020 года он сам и другие республиканцы не раз критиковали Байдена за то, что тот "отсиживался в подвале" на фоне пандемии коронавируса вместо встреч с избирателями.