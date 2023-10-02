Молдова вынесла на обсуждение план вступления в ЕС

Правительство Молдовы вынесло на публичные консультации Национальный план вступления Молдовы в Евросоюз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.

"Документ представляет собой важный этап европейского пути нашей страны, заменяя все предыдущие шаги (документы) и четко отражая нашу национальную цель: подготовить Молдову к вступлению в ЕС к 2030 году. План станет основой процесса присоединения, посредством которого будет адаптирован и интегрирован Acquis communautaire в национальное законодательство", - написал Попеску в понедельник в соцсетях.

По его словам, план "будет существенно доработан после процесса оценки, проведенной совместно с Европейской комиссией" (ЕК представит отчет о прогрессе стран-кандидатов в октябре 2023 года).

"Вступление в Европейский союз является главной целью для нашей страны, и участие граждан имеет решающее значение для построения более процветающего будущего в рамках европейского сообщества", - подчеркнул Попеску.

Он сообщил, что с документом можно ознакомиться на сайте МИДЕИ. Предложения и рекомендации по проекту можно направить в МИДЕИ до 12 октября 2023 года.

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