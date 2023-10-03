Израиль потребовал признания в том, что в Канаду бежали тысячи нацистов

Спецпосланник МИД Израиля по борьбе с антисемитизмом Михаль Котлер-Вунш призвала Оттаву признать въезд в страну тысяч нацистов после поражения Германии в 1945 году и интернирования национальных подразделений СС, ответственных за геноцид советских, польских и словацких граждан, в том числе еврейского происхождения, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В период роста проявлений антисемитизма чрезвычайно постыдный инцидент в парламенте Канады подчеркивает необходимость всестороннего образования по проблематике антисемитизма, истории Холокоста и Второй мировой войны", - заявила Котлер-Вунш.

Она отметила, что отставка спикера канадского парламента после скандала с бывшим бойцом 14-й дивизии СС "Галиция" (1-я украинская) Ярославом Хункой является первым шагом. Котлер-Вунш напомнила, что Канада приняла после Второй Мировой войны более 2000 нацистов и их пособников или коллаборационистов без уголовного преследования - а до этого, во время войны, Канада отказывалась принимать еврейских беженцев.