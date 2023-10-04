В Италии автобус упал с эстакады

Автобус с пассажирами упал с эстакады в Местре - в материковом квартале Венеции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету La Repubblica, в результате ДТП есть жертвы и раненые. Ехавший по дороге автобус компании Actv по неизвестной причине пробил ограждение, после чего упал с высоты около 30 метров. Затем средство передвижения загорелось. На месте работают спасательные службы, полиция, а также несколько бригад скорой помощи.

Как уточняет агентство ANSA, авария произошла над железной дорогой, сообщение поездов между Местре и Венецией приостановлено.

Как минимум 21 человек погибли при падении автобуса с эстакады на севере Италии, сообщил мэр Венеции. Некоторые из найденных жертв сгорели заживо. Не исключено, что погибших больше, так как часть пассажиров все еще считаются пропавшими без вести.

Также во время инцидента пострадали 15 человек, некоторые из которых были госпитализированы.