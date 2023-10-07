В сторону Израиля выпущены десятки ракет

Действующие в секторе Газа палестинские группировки выпустили десятки ракет в сторону Тель-Авива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала Al Jazeera, некоторое время назад израильская армия нанесла удары по дому главы политбюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.