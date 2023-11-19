Выбрана новая «Мисс Вселенная»

Участница от Никарагуа Шейннис Паласиос объявлена победительницей конкурса "Мисс Вселенная". Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

23-летней "Мисс Никарагуа" вручили корону в ходе финала конкурса в Сальвадоре.

Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Антония Порсильд.

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