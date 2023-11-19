https://news.day.az/world/1615507.html Выбрана новая «Мисс Вселенная» - ФОТО
Выбрана новая «Мисс Вселенная» - ФОТО
Участница от Никарагуа Шейннис Паласиос объявлена победительницей конкурса "Мисс Вселенная". Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
23-летней "Мисс Никарагуа" вручили корону в ходе финала конкурса в Сальвадоре.
Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Антония Порсильд.
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