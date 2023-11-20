В ЕС огорчили страны-кандидаты на членство

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что Евросоюз не пойдет на уступки для принятие в политическое объединение стран Западных Балкан и других кандидатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Ekathimerini.

По его словам, кандидаты на вступление в ЕС должны уважать демократию, права человека и верховенство права, а также поддерживать фундаментальные ценности и социальную модель объединения.

Также странам, претендующим на вступление, следует принять "безо всяких оговорок геополитическую ориентацию ЕС в сегодняшней нестабильной глобальной сфере", сказал Схинас.

Он отметил, что это должно предостеречь государства, которые полагают, что смогут сочетать собственные интересы с европейскими ценностями.