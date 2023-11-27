Франция подливает масла в огонь антироссийской риторики Армении

Россия перестала быть надежным партнером для Армении, пишет Le Monde. По мнению обозревателей издания, такой вывод сделали в Ереване после локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Армения больше не может рассчитывать на своего исторического союзника, которого теперь считают "предателем" или даже новым врагом, она ищет нового сотрудничества, чтобы попытаться обеспечить свою безопасность...", - говорится в тексте статьи.

Как отмечает Le Monde, армянские чиновники анонимно называют ошибкой крайнюю зависимость Еревана от Москвы, в том числе в вопросах закупки вооружений. Издание подчеркивает, что в Армении считают нужным иметь пять-шесть дружеских государств, которые могут обеспечить их оружием и еще несколько экономических партнеров, чтобы избежать зависимости от какой-то одной страны.

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