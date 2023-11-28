Стрельба в университете в США

Неизвестные открыли стрельбу в кампусе Северо-Западного университета, расположенного в американском городе Чикаго.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующее уведомление опубликовано на сайте образовательного учреждения.

Отмечается, что стрелявших задержали сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия. Сведений о пострадавших пока не приводится.

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